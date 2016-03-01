Посол Туреччини в Україні пояснив, чому його країна хоче вступити в ЄС

Про це посол Туречини в Україні Йонет Джан Тезель сказав в інтерв'ю газеті "День". "Для нас більшу частину часу ЄС був успішним процесом регіональної економічної інтеграції, можливо, навіть найуспішнішим у світі. Це створило сферу стабільності і процвітання всієї Європи. Саме через це ми також хочемо приєднатися до нього. Ми хочемо вступити в ЄС, щоб підвищити стандарти нашого народу в політичному, економічному і соціальному плані. Якби ці стандарти були в Африці, нам хотілося б мати інтеграцію з Африкою, але вони є в Європі. Крім того, ми були європейським гравцем упродовж сучасної історії, ми були частиною європейського балансу сил. Відтак для нас в історичному і культурному сенсі багато важить належати до Європи. І в нас відбувається постійний процес приєднання. Таким чином, ми хотіли б, щоб Європа залишалася успішною, і не бажаємо послаблення її позицій", - заявив посол.

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Він визнав, що іноді Європа робить помилки. "Ми знаємо про це і з нашої історії, і з нашого сучасного досвіду співпраці з Європою. Ухвалення колегіальних рішень відбувається нелегко, з огляду на таку кількість держав-членів. Іноді вони відчувають труднощі у формуванні далекоглядної політики. Наприклад, Європа може залишатися невеликою і залишатися міжнародним актором; або вона може провадити більш далекоглядну політику разом із Туреччиною і, в кінцевому підсумку, з Україною, щоб найефективніше вирішувати міжнародні глобальні проблеми. Туреччина як країна з мультикультурним досвідом і тісними історичними та культурними зв’язками з іншими країнами світу насправді може привнести до ЄС багато чого цікавого в економічному плані. А Європа має велику інтелектуальну потугу, щоб подолати помилки і зробити великий внесок у цивілізаційний поступ", - сказав турецький дипломат, додавши, що Туреччина вірить в Європу.