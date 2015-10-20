Кіпр продовжить блокувати переговори про членство Туреччини в ЄС
Кіпр і надалі буде блокувати переговори про вступ Туреччини до Європейського Союзу.
Ці переговори керівництво ЄС планує активізувати в обмін на допомогу Анкари у вирішенні проблеми біженців, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Кіпр вже протягом декількох років блокує переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу, посилаючись на присутність турецьких військ у невизнаному північному Кіпрі.
"Причини їхнього (переговорів - Ред.) заморожування не зникли", - заявив кіпрський міністр закордонних справ Іоанніс Касулідіс в інтерв'ю грецькій державній телекомпанії NET.
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"Оскільки нинішній стан речей зберігається, ми не можемо дати нашої згоди (на їхнє відновлення - Ред.)", - зазначив Касулідіс.
Варто зазначити, що Кіпр є розділеною територією з 1974 року після збройного вторгнення Туреччини. Окупованими виявилися 37% території острова, на якій в 1983 році була проголошена Турецька республіка північного Кіпру. Її визнала лише Туреччина.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз може запропонувати Туреччині 3 млрд євро, спростити візовий режим і дати новий старт переговорам про членство в обмін на допомогу в боротьбі з потоком мігрантів, які прямують до Європи.