Асад пообіцяв дотримуватися умов перемир'я в Сирії
15:03, 01 березня 2016Світ
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Президент Сирії Башар Асад пообіцяв, що влада країни зробить все від неї залежне для дотримання перемир'я.
REUTERS
В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD Башар Асад назвав ситуацію в Сирії "гуманітарною катастрофою", а угода про перемир'я - "промінь надії" для його країни, передає Бі-бі-сі. Сирійський лідер також обіцяв опозиції гарантувати "повернення до мирного життя" у разі, якщо вона вирішить скласти зброю.
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Перше за 5 років громадянської війни перемир'я почалося в Сирії 27 лютого. Його підписали всі сторони конфлікту, крім екстремістських угруповань "Ісламська держава" і "Фронт Ан-Нусра".
Обидві ці організації визнані терористичними і заборонені в багатьох країнах. Авіаудари по їх позиціях дозволені і тривають.
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