Обама: перемир'я в Сирії не поширюється на "Ісламську державу"

Про це заявив президент США Барак Обама після засідання Ради національної безпеки США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Найближчі дні стануть критичними (для долі Сирії - ред.), за цим буде стежити весь світ. Якщо подивитися більш широко: це буде тест, який покаже, чи справді всі сторони готові до переговорів", - сказав Обама.

При цьому Обама наголосив, що перемир'я не означає повного припинення бойових дій, оскільки воно не поширюється на "Ісламську державу", "Фронт ан-Нусра" та інші екстремістські угруповання.

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Американський президент підкреслив, що Вашингтон не має наміру йти на перемир'я з "Ісламською державою" і буде наступати на джихадистів "по всіх фронтах".

"Ми знищимо цю варварську терористичну організацію", - заявив Обама, додавши, що ІД -"не халіфат, а злочинне співтовариство".

Барак Обама також знову повторив, що громадянська війна в Сирії не завершиться доти, поки при владі в Дамаску залишається президент Башар Асад.

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Він додав, що з цього питання у США залишаються "істотні розбіжності" з Росією, Іраном та деякими іншими регіональними áкторами.

"Але очевидно, що після багатьох років варварського поводження режиму з власним народом багато хто в Сирії не складе зброї до тих пір, поки Асад не піде", - сказав Обама.

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Як повідомляв УНІАН, Росія та США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів по ним під прикриттям боротьби з тероризмом.