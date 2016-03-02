Меркель: Німеччина не має наміру додатково приймати біженців

Про це у вівторок, 1 березня, заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель, відкинувши таким чином можливість додаткового прийому біженців Німеччиною, передає Deutsche Welle.

За словами канцлера, в Греції є центри для прийому біженців, які повинні використовуватися за призначенням. Меркель також зазначила, що не лише Македонія, але й Греція як країна Шенгенської зони має захищати свої кордони. А також брати участь у плані щодо розподілу біженців серед країн Євросоюзу. Тоді й Німеччина прийме свою частину мігрантів, наголосила канцлерка.

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"Немає такого права, щоб біженці могли казати, що вони хочуть притулок у якійсь конкретній країні ЄС за своїм бажанням", - цитує слова Меркель агенція Reuters. Проте, зазначила вона, партнери по ЄС мають допомогти Греції, яка потерпає через перекриття балканського маршруту.

Як повідомляв УНІАН, для вирішення міграційної кризи країни ЄС повинні діяти спільно, впевнена канцлер ФРН Ангела Меркель. На думку канцлера, закриття Македонією кордону з Грецією контрпродуктивно.