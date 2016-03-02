ЮНІСЕФ повідомив про повернення біженців у сирійське місто Хомс

Також він заявив про поліпшення ситуації у зруйнованій війною країні, передає українська редакція "Німецької хвилі". За словами Ентоні Лейка, під час поїздки до Сирії він побачив те, чого не було два роки тому - відкриті магазини, люди, які пересуваються вільно, діти, які навчаються в школі, а не під землею. "Навіть у зруйноване старе місто Хомс повертаються вимушені переселенці", - сказано в заяві. - "Скрізь де я був (...) люди говорили про надію".

Читайте такожВнаслідок серії терактів у Дамаску та Хомсі загинуло понад 140 осіб – ЗМІ

Водночас, в ООН повідомили, що наступний раунд мирних переговорів щодо Сирії відбудеться у Женеві 9 березня, раніше відновлення перемовин було призначено на 7 березня.

Як повідомляється, дводенна відстрочка потрібна для того, "щоб надати необхідний час для вирішення логістичних та практичних питань".

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого в Сирії почало діяти перемир'я. Цим користуються гуманітарні організації, щоб під егідою ООН доправити гуманітарну допомогу та продовольство громадянам країни.