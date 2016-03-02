На Нобелівську премію миру в цьому році претендують 376 кандидатів

Про це повідомляє Норвезький нобелівський інститут. Наголошується, що це найбільша кількість претендентів за всю історію існування премії. Минулий рекорд був в 2014 році, коли було 278 кандидатів.

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Нагадаємо, серед претендентів на здобуття престижної Нобелівської премії миру, колишній співробітник Агентства національної безпеки США (АНБ) Едвард Сноуден, влада Колумбії і повстанське угрупування FARC, а також жителі грецьких островів.

Премія миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, присуджується "особі, яка досягла найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і привернення до них уваги" і вручається в Осло.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році премію миру отримала група посередників у діалозі між урядом Тунісу і опозицією - Туніський національний діалоговий квартет.