В Осло сьогодні оголосять лауреата Нобелівської премії миру

На неї цього року висунуто 276 кандидатів, з них близько півсотні організацій, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Серед найбільш ймовірних претендентів на отримання премії миру канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Читайте такожНобелівську премію з медицини отримали троє вчених

Нобелівським лауреатом вона може стати завдяки лояльному ставленню до біженців з Близького Сходу, а також зусиллям з врегулювання кризи в Україні, зазначає «Блумберг». Це агентство посилається на дані аналітиків і букмекерів.

У числі інших кандидатів на Нобелівську премію миру також називають Папу Римського Франциска та італійського священика, уродженця Еритреї, Мусси Зераї.

Першого можуть відзначити премією миру за боротьбу з бідністю, другого - за масштабну допомогу біженцям.

У числі претендентів - колишній співробітник спецслужб США Едвард Сноуден.

Переможця нагородять в грудні. Цього року грошовий приз становить трохи менше мільйона доларів.

Торік Нобелівську премію миру вручили пакистанській активістці і борцю за права дітей Малалі Юсуфзай та індійському лікаря Кайлашу Сатьярті. Він багато років бореться за звільнення дітей від рабської праці.