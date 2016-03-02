Туреччина не пропустила кораблі НАТО у свою акваторію

Таке рішення в Туреччині пояснили тим, що командувачу морського угруповання НАТО потрібно повернутися до Анкари, щоб визначити зону перебування кораблів, передає Газета.ru з посиланням на RTBF.

Зазначається, що кораблі направлялися для проведення операції з припинення незаконної міграції.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) для спостереження в Егейському морі за незаконною міграцією розмістила п'ять кораблів. "НАТО залишається об'єднаним. 5 кораблів з Німеччини, Канади, Італії, Туреччині і Греції розміщені в Егейському морі", - зазначила прес-секретар Альянсу Оана Лунгеску.