Туск у Хорватії та Македонії обговорить обмеження на рух мігрантів Балканами

Голова Європейської ради Дональд Туск у середу відвідає Загреб у Хорватії та Скоп’є в Македонії, щоб обговорити недавні обмеження на рух мігрантів, до яких вдались ці балканські країни на своїх кордонах.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Поїздка Туска відбувається на тлі повідомлень від Агенства у справах біженців ООН, яке попередило, що ЄС перебуває за крок до гуманітарної кризи, якщо уряди не будуть діяти спільно у вирішенні проблеми мігрантів.

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Днями лідери Хорватії і Македонії заявили, що розглядають варіант більш рішучих заходів з обмеження міграційного потоку, аж до повного закриття так званого «балканського маршруту», яким рухаються люди із Близького Сходу до Північної Європи.

Прикордонні обмеження з боку Македонії та інших балканських країн разом з Австрією порушили рекомендації і політику, висунуту ЄС, щодо міграційної кризи, а також створили ефект «доміно», через який десятки тисяч біженців опинилися в скрутному становищі у Греції.

Після відвідин Балкан 3-4 березня Туск перебуватиме в Туреччині, через територію якої до Європи проходить велика частина біженців з Іраку та Сирії.