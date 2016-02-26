Балканські країни будуть пускати не більше 580 мігрантів у день

Про це повідомили представники поліції Словенії, передає Бі-бі-сі. Про це стало відомо тільки зараз, хоча зустріч глав поліції пройшла 18 лютого. На думку поліцейських, таке число (до 580 осіб) дозволить контролювати пересування кожного з мігрантів, що відповідає вимогам Шенгенської угоди.

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Греція також намагається стримати наплив мігрантів. Уряд країни попросив операторів поромів, які ходять між островами і Афінами, скоротити їх регулярність.

Мігранти, які прямують в Центральну Європу, найчастіше потрапляють у Грецію, а потім через балканські країни направляються в Німеччину та інші європейські держави.

Через те, що країни, які межують з Грецією, вводять обмеження на рух мігрантів, на грецько-македонському кордоні вже скупчилося близько 2,8 тис. осіб.

У Німеччині також стають більш жорсткимиправила прийому мігрантів. У четвер нижня палата парламенту країни підтримала закон, що посилює міграційне законодавство.

У 2015 році в країні було зареєстровано більше мільйона мігрантів.