Балканські країни будуть пускати не більше 580 мігрантів у день
Глави поліції Словенії, Австрії, Македонії, Сербії та Хорватії домовилися про обмеження числа мігрантів, які проходять через Балкани, до 580 осіб на добу.
Про це повідомили представники поліції Словенії, передає Бі-бі-сі. Про це стало відомо тільки зараз, хоча зустріч глав поліції пройшла 18 лютого. На думку поліцейських, таке число (до 580 осіб) дозволить контролювати пересування кожного з мігрантів, що відповідає вимогам Шенгенської угоди.
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Греція також намагається стримати наплив мігрантів. Уряд країни попросив операторів поромів, які ходять між островами і Афінами, скоротити їх регулярність.
Мігранти, які прямують в Центральну Європу, найчастіше потрапляють у Грецію, а потім через балканські країни направляються в Німеччину та інші європейські держави.
Через те, що країни, які межують з Грецією, вводять обмеження на рух мігрантів, на грецько-македонському кордоні вже скупчилося близько 2,8 тис. осіб.
У Німеччині також стають більш жорсткимиправила прийому мігрантів. У четвер нижня палата парламенту країни підтримала закон, що посилює міграційне законодавство.
У 2015 році в країні було зареєстровано більше мільйона мігрантів.