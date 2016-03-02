У Росії блогера хочуть посадити на три роки за фразу "Бога немає"

У жовтні 2014 року Краснов, ведучи суперечку в одній з груп соцмережі "Вконтакте", написав фразу "Бога немає" і назвав Біблію "збірником єврейських казок".

Про початок розгляду написав у "Фейсбуці" правозахисник Павло Чиков, пише Російська служба ВВС.

"Зараз почалися слухання кримінальної справи світовим суддею Промислового району Ставрополя. Блогера Віктора Краснова в Ставрополі судять за новою редакцією ст. 148 КК РФ (Образа почуттів віруючих), прийнятою після справи Pussy Riot", - написав він.

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Як повідомляється, антирелігійні висловлювання Краснова образили двох його співрозмовників, які написали на блогера заяви в поліцію. До кінця року слідчий відділ з Промислового району Ставрополя передав в прокуратуру звинувачення за статтею про образу почуттів віруючих. Краснову загрожує до трьох років ув'язнення в колонії.

Закон про образу почуттів віруючих був прийнятий Держдумою влітку 2013 року. Документ був внесений до Держдуми в 2012 році, незабаром після того як суд першої інстанції засудив до ув'язнення трьох учасниць групи Pussy Riot, які влаштували акцію "Богородиця, Путіна прожени" в храмі Христа Спасителя в Москві.