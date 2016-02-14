Папа Римський провів месу в Мехіко для тисяч віруючих

У базиліці зберігається найбільш шанована католицька святиня Латинської Америки - плащ із зображенням смаглявої Діви Марії, передає Бі-бі-сі. У своїй проповіді понтифік говорив як про надихаючий приклад Богоматері, так і про сучасні проблеми суспільства - міграцію та злочинність. Після проповіді він провів близько п'яти хвилин, сидячи мовчки перед образом Діви Марії.

Читайте такожІсторична декларація Папи Римського і патріарха Кирила: тези, на які варто звернути увагуРаніше в ході свого першого виступу в Мексиці Папа Римський закликав лідерів країни забезпечити дотримання закону і безпеку громадянам країни. Виступаючи в Національному палаці в присутності президента країни Енріке Пенья Ньєто, він говорив, що суспільство, рухоме жадібністю та егоїзмом, що створює чудову основу для корупції, насильства та торгівлі наркотиками.

Понтифік назвав наркотики раком, що роз'їдає і знищує мексиканське суспільство. Він закликав місцеве католицьке керівництво більше робити для боротьби з наркоторгівлею.

В Мексику Папа Римський прибув з Куби, де відбулася історична зустріч з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом.

Напружений графік останніх двох днів у поєднанні з семигодинною різницею в часі з Ватиканом нелегко далися 79-річному понтифіку. Як зазначали ЗМІ, під час меси Франциск трохи задрімав і прокинувся, коли його розбудив помічник.

Мехіко розташований на висоті 2,25 тис. м над рівнем моря, через що приїжджаючим в місто потрібна акліматизація. Для Папи Римського ситуація може ускладнюватися тим, що у нього частково видалена права легеня.

Візит понтифіка в Мексику триватиме 5 днів. За цей час він, як очікується, відвідає передмістя Мехіко Екатепек-де-Морелос, де сталася серія вбивств жінок, а також інші найбільш бідні і небезпечні регіони Мексики - в тому числі місто Сьюдад-Хуарес на кордоні США.

Рівень пов'язаної з наркотиками злочинності в цьому місті був в один час настільки великий, що це надало місту славу "світової столиці вбивств".