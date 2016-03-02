На Кубі зафіксовано перший випадок зараження вірусом Зіка

Жінка прибула на Кубу 21 лютого для навчання в медичному вузі і оселилася в гуртожитку в західній провінції Атреміса, передає Бі-бі-сі з посиланням на кубинські ЗМІ.

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Через кілька днів вона була госпіталізована, у неї були виявлені симптоми лихоманки. Сама жінка повідомила, що раніше захворіли лихоманкою її чоловік і шурин.

В останні місяці Вірус Зіка швидко поширюється по країнах Латинської Америки. Найбільше постраждалих зафіксовано в Бразилії.

Вірус Зіка пов'язують із зростанням кількості новонароджених з мікроцефалією, проте достовірного підтвердження цієї гіпотези досі немає.

Як повідомлялося раніше, французькі вчені виявили ознаки того, що вірус Зіка може викликати тяжкий неврологічний розлад, відомий як синдром Гійєна-Барре.