Вчені встановили зв'язок між вірусом Зіка і синдромом Гійена-Барре

На основі дослідження зразків крові 42 пацієнтів у Французькій Полінезії, які перехворіли вірусом Зіка 2 роки тому, експерти розрахували ймовірність розвитку синдрому Гійена-Барре у хворих вірусом Зіке - це може відбуватися в одному випадку з 4000, передає Бі-бі-сі.

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Синдром Гійена-Барре призводить до гострої м'язової слабкості, а також може викликати параліч дихальних шляхів - ці симптоми часто спостерігаються у ВІЛ-інфікованих.

Ймовірність захворювання невелика, але для вчених це відкриття має важливе значення, пише журнал Lancet.

Вірус Зіка, оголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я загрозою планетарного масштабу, все ще погано вивчений, і медики як і раніше не впевнені в тому, які захворювання він може викликати в людей.

Вважається, що з вірусом Зіка пов'язаний зі зростанням числа новонароджених з мікроцефалією - зменшеним мозком. У Бразилії були народжені кілька тисяч дітей з цим діагнозом.

Вірус Зіка швидко поширюється по країнах Латинської Америки. Найбільше постраждалих зафіксовано в Бразилії. Перші хворі були раніше зареєстровані в США, Європі та Росії.