Швеція знизила рівень терористичної загрози до показників 2010 року

Рівень терористичної загрози з чотирьох до трьох за п’ятибальною шкалою знижено після консультацій з армією і розвідкою, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Local.

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"Я провів загальну оцінку і вирішив повернутися до підвищеного рівня загрози, який застосовувався у Швеції з осені 2010 року. Таким чином ми переходимо від рівня 4 (високий) до рівня 3 (підвищений) за п’ятибальною шкалою", -заявив директор Служби безпеки Швеції Анлдерс Торнберг.

Міністр внутрішніх справ Андерс Ігеман підтримав цей крок. "Це рішення прийнято незалежно від влади. У мене є велика впевненість в роботі поліціїї і її оцінці ситуації з безпекою," сказав він.

Рівень терористичної загрози у Швеції був підвищений до "високого" вперше в історії у листопаді 2015 року, через кілька днів після терактів в Парижі, які забрали життя 130 людей.