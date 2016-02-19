Європі загрожує хвиля терактів з великою кількістю жертв - Європол

Як зазначають у Європолі, головну загрозу становлять джихадисти, які повертаються з війни у Сирії. Глава Європолу Роб Вейнрайт в інтерв'ю німецькому виданню Neuе Osnabrücker Zeitung, заявив, що Європа опинилася перед найвищою за останні більш ніж 10 років загрозою терактів, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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За словами глави відомства, теракти в Парижі 13 листопада 2015 року показали, що терористична організація "Ісламська держава" може діяти й на міжнародному рівні.

"Очікується, що "Ісламська держава" або інше релігійне терористичне угруповання зможуть скоїти теракт десь в Європі з метою спричинити значні жертви серед цивільного населення". За словами директора Європолу, для скоєння терактів не обов'язково залучатимуться цілі групи людей, йдеться насамперед про окремих терористів. Саме небезпека, яка надходить від окремих осіб, "не зменшилася".

На тлі цього Роб Вейнрайт пояснив, що до Європи повернулись до 5 тис. європейців, які відбули вишкіл у таборах підготовки ісламістів та мають бойовий досвід. "Дедалі більша кількість таких бойовиків із закордону ставить країни ЄС перед зовсім новими викликами", - зазначив керівник відомства.

Водночас Роб Вейнрайт не бачить підстав для тверджень, що потік мігрантів неодмінно призводить до зростання терористичної небезпеки. "Немає конкретних вказівок на те, що терористи систематично користуються потоком мігрантів, аби непомітно дістатись Європи", - наголосив глава європейського правоохоронного відомства.