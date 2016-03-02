Німеччина відкрила справу проти Facebook

Як повідомляє Focus, йдеться про те, що соціальна мережа використовує персональні дані користувачів для здобуття конкурентних переваг.

Чиновники підозрюють, що умови захисту персональних даних, які пропонує Facebook своїм користувачам, є незаконними, цитує видання Європейська правда.

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"Оскільки Facebook домінує серед інших соцмереж, то такий підхід підпадає під регулювання антимонольного законодавства", - зазначають у відомстві.

Розслідування буде проводитися проти групи Facebook у Сполучених Штатах, проти ірландської дочірньої компанії Facebook і проти німецього офісу Facebook у Гамбурзі.

"Домінуючі компанії мають певні зобовʼязання і повинні дотримуватися певних правил. Адже такі сервіси як Facebook мають надзвичайно велике значення для користувачів", - зазначив голова антимонопольного відомства Німеччини Андреас Мундт.