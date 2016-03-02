Єврокомісія представила план відповіді на міграційну кризу

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Новий інструмент "забезпечить швидшу і більш цільову відповідь на більшість кризових ситуацій в рамках Євросоюзу, включаючи допомогу державам членам впоратися з великою кількістю біженців.

Як зазначив євро комісар з гуманітарної допомоги і кризового менеджменту Христос Стиліанідес, ця пропозиція дозволить відповідати на кризові ситуації швидше, ніж будь коли раніше, передає Європейська правда.

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"Наразі ні в кого немає сумнівів, що є особлива потреба допомогти біженцям. Не можна втрачати часу і треба усіма можливими засобами завадити гуманітарним кризам і стражданням в рамках кордонів ЄС. Сьогоднішня пропозиція – цее 700 млн євро для надання допомоги там де це найбільше потрібно" - сказав євро комісар.

При цьому він закликав уряди європейських країн та Європарламент підтримати пропозицію якнайшвидше.

Допомога буде надаватися у тісній співпраці зі структурами ООН та неурядовими організаціями та включатиме задоволення базових потреб біженців, як їжа, дах над головою, медична допомога.

Очікується, що 300 млн євро в рамках інструменту будуть витрачені в 2016 році, і по 200 млн буде витрачено в 2017 і 2018 роках.

Комісія зробить пропозицію Європарламенту і Раді ЄС, а також бюджетним інституціям внести відповідні поправки у цьогорічний бюджет ЄС.