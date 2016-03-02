Біля узбережжя Суматри стався землетрус магнітудою 7,9

Про це заявили в Німецькому центрі дослідження Землі, повідомляє ТАСС.

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Відзначається, що епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км. За даними інших сейсмологічних центрів, магнітуда може перевищувати 8.