Біля узбережжя Суматри стався землетрус магнітудою 7,9
15:21, 02 березня 2016Світ
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Землетрус магнітудою 7,9 стався на північний захід від узбережжя Суматри.
Магнітуда може перевищувати 8 / Flickr/ Matt Katzenberger
Про це заявили в Німецькому центрі дослідження Землі, повідомляє ТАСС.
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Відзначається, що епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км. За даними інших сейсмологічних центрів, магнітуда може перевищувати 8.
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