США і союзники за день нанесли 21 авіаудар по "Ісламській державі" в Сирії та Іраку

Повідомляється, що 14 ударів в Іраку зосереджені на Мосулі і Ель-Фаллуджі, де, зокрема, вони вразили два тактичні підрозділи та три транспортних засоби, що використовувалися бойовиками, передає Reuters.

Інші удари були проведені поблизу Рамаді, Синджарі, Аль Каїм, Альбу Хаят, Байджи і Хаббанії, йдеться в заяві.

У Сирії сім ударів були нанесені поблизу чотирьох міст - Аль Хоул, Ер-Ракка, Манбідж і Марі - знищивши численні цілі, в тому числі штаб-квартири Ісламської держави, п'ять тактичних підрозділів і два будинки, йдеться в повідомленні коаліції.

Як повідомляв УНІАН, у 22 лютого ввечері Росія та США виступили зі спільною заявою, в якій говориться, що режим припинення вогню в Сирії набуде чинності 27 лютого в 00:00 за часом Дамаска.

Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів під прикриттям боротьби з тероризмом.

Президент США Барак Обама висловив обережний оптимізм щодо цього плану.