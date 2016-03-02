Обіцяє, але не піде: Кадирова переоберуть на новий термін у Чечні – ЗМІ

Незважаючи на неодноразові обіцянки піти з посади глави Чечні, Рамзан Кадиров буде переобиратися. Про це пише "РБК", посилаючись на три джерела, близькі до адміністрації президента і керівництва республіки.

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Як розповіли співрозмовники видання, Рамзан Кадиров буде призначений виконуючим обов'язки глави Чечні до 5 квітня цього року, коли у нього закінчується термін повноважень. А у вересні він візьме участь у прямих виборах глави республіки.

При цьому всі заяви Кадирова про швидкий відхід не варто сприймати серйозно, стверджують співрозмовники РБК.

Представник Чечні в Раді Федерації Зіяд Сабсабі підтверджує, що останні заяви Кадирова не означають його відмову йти на новий термін: "Я нічого страшного в цих словах не бачу, останнім часом ситуація не змінилася".

Нагадаємо, 27 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його час на посаді керівника регіону пройшов. При цьому він повідомив, що керівництву держави потрібно знайти іншу особу на цю посаду.

"Якщо чесно сказати, я роблю роботу, і в мене виходило до сьогоднішнього дня. Ось щоб не використовували моє ім'я проти мого народу, я вважаю, що керівництву держави потрібно знайти іншу людину. Я кажу — мій час минув. У нас наступників в команді є дуже багато, є дуже хороші спеціалісти", - сказав Кадиров.