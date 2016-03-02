The Telegraph розповіла про одне з найважливіших джерел доходів ІДІЛ

За даними, оприлюдненими в ході засідання комісії британського парламенту по закордонних справах, валютні спекуляції щомісяця приносять терористам з ИГИЛ дохід в розмірі до $20 млн, повідомляє РБК з посиланням на The Telegraph.

Голова підкомітету з протидії фінансуванню тероризму Джон Бэйрон заявив, що кошти для гри на валютних ринках угруповання отримало під час захоплення північноіракського міста Мосул в червні 2014 року, де в філіалі центрального банку зберігалися $429 млн. За його словами, на ці цілі також використовуються пенсійні виплати, що перераховуються іракською владою жителям районів, що знаходяться під контролем терористів.

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Виручка від валютних спекуляцій переправляється на території, підконтрольній ІДІЛ, з допомогою неформальної системи грошових переказів «хаваєт», що поширена в мусульманських країнах, пише The Telegraph. У ході слухань ці кошти були названі «значною частиною» доходів угруповання, але представник британського МЗС Тобіас Еллвуд, що був присутній на засіданні, назвав оцінку в $20 млн надлишковою.

У грудні Центральний банк Іраку заборонив проводити валютні аукціони 142 організаціям, якими, за американськими даними, користувалися агенти ІДІЛ, щоб отримати готівку. Представник МЗС визнав, що у фінансовій системі близькосхідних держав є лазівки, якими користуються терористи, але, за його словами, ведеться робота по їх ліквідації. Еллвуд також сказав, що співробітники банків не були обізнані про транзакціях, пов'язаних з ІДІЛ.

Газета нагадує, що серед інших джерел доходу «Ісламської держави» називають торгівлю контрабандною нафтою і здирництво. За даними ООН, виручка угруповання від продажу нафти склала в 2015 році $400-500 млн. За оцінкою Пентагону, доходи терористів в результаті ударів міжнародної коаліції по нафтовій інфраструктурі скоротилися на третину, з жовтня 2015 року по початок січня 2016 року.