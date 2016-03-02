Канцлер Австрії вважає, що біженців потрібно направляти безпосередньо до Німеччини

Про це заявив канцлер Австрії Вернер Файман, пише Європейська правда з посиланням The Politico.

За його словами, Німеччина повинна встановити денну квоту, і відповідно, привозити біженців безпосередньо з Греції, Туреччини і Йорданії.

"Австрія не може і не повинна стати центром розподілу біженців", - наголосив він.

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"Якщо Шенген працюватиме, чого ми хочемо,не може бути, що біженці з Греції приїздять через Австрію", - сказав Файман.

"Кожен день тисячі людей йдуть через Австрію, а потім нам повідомляють, що тільки 1000 або 2000 буде дозволено в'їхати до Німеччини", - обурився канцлер Австрії.

Водночас уряд Німеччини відхилив ідею встановлення квот на прийняття біженців щодня.