Канцлер Австрії вважає, що біженців потрібно направляти безпосередньо до Німеччини
Сирійські біженці повинні бути спрямовані безпосередньо до Німеччини, оминаючи інші країни на європейському міграційному шляху.
Про це заявив канцлер Австрії Вернер Файман, пише Європейська правда з посиланням The Politico.
За його словами, Німеччина повинна встановити денну квоту, і відповідно, привозити біженців безпосередньо з Греції, Туреччини і Йорданії.
"Австрія не може і не повинна стати центром розподілу біженців", - наголосив він.
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"Якщо Шенген працюватиме, чого ми хочемо,не може бути, що біженці з Греції приїздять через Австрію", - сказав Файман.
"Кожен день тисячі людей йдуть через Австрію, а потім нам повідомляють, що тільки 1000 або 2000 буде дозволено в'їхати до Німеччини", - обурився канцлер Австрії.
Водночас уряд Німеччини відхилив ідею встановлення квот на прийняття біженців щодня.