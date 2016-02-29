На кордоні Греції і Македонії мігранти прорвали загороди саморобним тараном (фоторепортаж, відео)
Натовп, в якому було багато жінок і дітей, скандував "Відкрийте кордон!".
Мігранти, які скупчилися на кордоні Греції й Македонії в районі Ідомені, прорвали прикордонні загороди з допомогою саморобного тарана.
Македонська поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати сотні людей, знісши металеві ворота і загороду з колючого дроту, встановлені на залізничних коліях, що ведуть з Греції до Македонії, повідомляє Русская служба Би-би-си з посиланням на Reuters.
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За інформацією «Франс Прес», спробу прориву зробили біженці з Іраку і Сирії, які направляються до Європи через Балкани.
Натовп, в якому було багато жінок і дітей, скандував "Відкрийте кордон!".
Останнім часом на пропуск біженців через кордон запроваджено обмеження.
Раніше мігранти вже робили спроби прориву прикордонних загород.