На кордоні Греції і Македонії мігранти прорвали загороди саморобним тараном (фоторепортаж, відео)

Мігранти, які скупчилися на кордоні Греції й Македонії в районі Ідомені, прорвали прикордонні загороди з допомогою саморобного тарана.

Македонська поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати сотні людей, знісши металеві ворота і загороду з колючого дроту, встановлені на залізничних коліях, що ведуть з Греції до Македонії, повідомляє Русская служба Би-би-си з посиланням на Reuters.

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За інформацією «Франс Прес», спробу прориву зробили біженці з Іраку і Сирії, які направляються до Європи через Балкани.

Натовп, в якому було багато жінок і дітей, скандував "Відкрийте кордон!".

Останнім часом на пропуск біженців через кордон запроваджено обмеження.

Раніше мігранти вже робили спроби прориву прикордонних загород.