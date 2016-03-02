Парламент Іспанії не підтримав кандидатуру лідера соціалістів на посаду прем'єра

В середу, 2 березня, депутати нижньої палати іспанського парламенту від консервативної Народної партії (НП) та ліворадикальної партії "Подемос" не підтримали кандидатуру лідера Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСПР) Педро Санчеса, повідомляє Deutsche Welle.

За кандидатуру Санчеса проголосували тільки 130 його однопартійців та депутатів із лівоцентристською партії "Громадяни".

Водночас проти того, щоб він очолював уряд виступили 219 депутатів від Народної партії, партії "Подемос" та деяких інших партій.

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Загалом нижня палата іспанського парламенту налічує 350 депутатів.

Нагадаємо, після того, як консервативна Народна партія на чолі з Маріано Рахоєм не змогла створити коаліцію та сформувати новий уряд в Мадриді свій шанс отримали соціалісти. 2 лютого Король Іспанії Феліпе VI доручив формувати новий уряд Педро Санчесу.