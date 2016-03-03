Президент Польщі закликає НАТО пильно спостерігати за ситуацією в Україні
Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні зустрівся з експертами національної безпеки, зокрема, представниками дев’яти держав, що входять до так званого східного флангу НАТО.
Відкриваючи зустріч польський очільник висловив надію на дотримання мінських домовленостей, передає Польске Радіо.
«НАТО повинно моніторувати активність Росії на території нашого східного сусіда», - зазначив Анджей Дуда.
«Також поведінка Росії у цьому контексті показує, чого можна сподіватися найближчим часом від російської політики. Поки що, з сумом мушу зауважити, що жодних позитивних сигналів я не помічаю. Радше – беручи до уваги останні заяви у Мюнхені прем’єра Мєдвєдєва – я схильний сказати, що це свого роду ескалація», - додав польський президент.
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Президент Польщі висловив одночасно надію, що під час саміту НАТО у Варшаві прозвучать конкретні рішення стосовно зміцнення присутності сил Північноатлантичного альянсу у Польщі.
«Якщо з точки зору розвитку НАТО ліпшим варіантом буде не постійна присутність військ, а ротаційна, то це може бути ротаційна присутність, але вона має бути помітною», - наголосив Анджей Дуда.
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Нагадаємо, російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв на конференції, присвяченій безпеці заявив, що посилення напруги між Росією та Заходом призвело до «нової холодної війни».