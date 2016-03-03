Президент Польщі закликає НАТО пильно спостерігати за ситуацією в Україні

Відкриваючи зустріч польський очільник висловив надію на дотримання мінських домовленостей, передає Польске Радіо.

«НАТО повинно моніторувати активність Росії на території нашого східного сусіда», - зазначив Анджей Дуда.

«Також поведінка Росії у цьому контексті показує, чого можна сподіватися найближчим часом від російської політики. Поки що, з сумом мушу зауважити, що жодних позитивних сигналів я не помічаю. Радше – беручи до уваги останні заяви у Мюнхені прем’єра Мєдвєдєва – я схильний сказати, що це свого роду ескалація», - додав польський президент.

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Президент Польщі висловив одночасно надію, що під час саміту НАТО у Варшаві прозвучать конкретні рішення стосовно зміцнення присутності сил Північноатлантичного альянсу у Польщі.

«Якщо з точки зору розвитку НАТО ліпшим варіантом буде не постійна присутність військ, а ротаційна, то це може бути ротаційна присутність, але вона має бути помітною», - наголосив Анджей Дуда.

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Нагадаємо, російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв на конференції, присвяченій безпеці заявив, що посилення напруги між Росією та Заходом призвело до «нової холодної війни».