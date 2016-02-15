Медведєв заявив, що він не говорив про початок нової "холодної війни" між Росією і НАТО

Про це він сказав в інтерв'ю американському журналу Time, йдеться на сайті уряду РФ.

Медведєв пояснив, що, на його думку, до нової "холодної війни" підштовхують дії НАТО.

"Я ніде не говорив про те, що почалася нова "холодна війна", але я говорив про те, що рішення НАТО підштовхують до виникнення нової холодної війни. Я це говорив і готовий це ще раз підтвердити", - сказав прем'єр Росії.

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Нагадаємо, 13 лютого прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини Росії і НАТО скотилися до нової "холодної війни". "Залишається недружньою і закритою за нашою оцінкою політична лінія НАТО щодо Росії. Можна сказати й різкіше: ми скотилися в часи нової "холодної війни", - сказав він.