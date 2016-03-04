США направили авіаносну ескадру до Південно-Китайського моря

До складу ескадри входять також два крейсери і два есмінці, передає РБК з посиланням на видання Navy Times.

Як заявив офіційний представник Тихоокеанського флоту ВМС США Клей Досс, похід є виконанням рутинної роботи. "Наші кораблі і літаки здійснюють рутинну роботу в західній частині Тихого океану, включаючи Південно-Китайське море, і роблять це вже десятиліття. Тільки в 2015 році кораблі Тихоокеанського флоту перебували у Південно-Китайському морі загалом близько 700 днів", — пояснив він.

Водночас експерт вашингтонського Центру за нову американську безпеку капітан ВМС у відставці Джеррі Хендрікс назвав похід кораблів США демонстрацією сили і ясним сигналом Пекіну. "Очевидно, що ВМС та міністерства оборони демонструють повну відданість зобов'язанням щодо забезпечення присутності і свободи мореплавання в регіоні", — заявив він.

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Спірний район у Південно-Китайському морі вже протягом кількох місяців є джерелом напруженості між США і Китаєм. Вашингтон звинувачує Пекін у мілітаризації Південно-Китайського моря, де Пекін створив штучні острови на спірних архіпелагах. Йдеться у першу чергу про Парасельські острови і острови Спратлі. Острови оспорюються кількома країнами: зокрема, на них претендують В'єтнам, Філіппіни, Малайзія, Тайвань і Бруней.

За міжнародним законодавством державні територіальні води поширюються на 12 миль від берегів. Однак США стверджують, що це правило не стосується штучних островів.

Раніше Пекін попередив США, що їхні "провокаційні дії" у Південно-Китайському морі можуть призвести до збройного зіткнення.