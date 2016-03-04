Євросоюз виділив Туреччині перші 95 мільйонів євро на мігрантів

Про це йдеться у прес-релізі Єврокомісії, передає "ЄвроПравда". Таким чином, були представлені перші гроші в рамках допомоги ЄС для мігрантів у Туреччині, які передбачають виділення 55 млн євро для задоволення невідкладних потреб сирійських школярів в Туреччині.

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Також повідомляється, що 40 млн євро буде надано Туреччині в якості гуманітарної допомоги через всесвітню продовольчу програму.

Йоханнес Ган, комісар європейської політики сусідства і розширення оголосив про виділення коштів під час відвідування таборів біженців на південному сході Туреччини в провінції Газіантеп і Кахраманмараш, де він зустрівся з місцевою владою і відвідав фінансовану ЄС школу в Кахраманмараші.

Нагадаємо, 29 листопада 2015 року ЄС та Туреччина уклали угоду, згідно з якою Анкара погодилася допомогти зупинити потік шукачів притулку до Європи в обмін на фінансову підтримку, спрощення візового режиму та відновлення переговорів про вступ до ЄС.