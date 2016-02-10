Потік мігрантів у країни Євросоюзу значно скоротився у січні

Про це заявили у Єврокомісії, передає українська редакція "Німецької хвилі". В середньому в січні щодня до Європи прибували 2186 мігрантів. У грудні 2015 року цей почазник становив близько 3500 людей. У жовтні - майже 7 тис. осіб на день.

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Проте, країнам-членам Євросоюзу досі не вдається виконати навіть ті зобов’язання щодо мігрантів, які вони вже взяли на себе. Єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос вказав на фактичну відсутність перерозподілу новоприбулих. Хоча минулого року уряди країн ЄС погоджувалися на перерозподіл, з 160 тис. осіб, що отримали статус біженців, реально було перерозподілено лише 218 осіб. 15 країн ЄС заявили про готовність розподілити 1080 мігрантів.

Серед інших проблем Дімітріс Аврамопулос назвав невиконання Дублінських домовленостей, згідно з якими біженці повинні перебувати у тій країні, через яку вони прибули до ЄС. "Люди, що прибули до Союзу, повинні знати, що вони отримають необхідну допомогу. Але не їм вирішувати, де саме в ЄС вони її отримають", - наголосив єврокомісар.

Дімітріс Аврамопулос також наголосив на існуванні величезної проблеми реєстрації новоприбулих: з п'яти "гарячих точок" реєстрації в Греції "повноцінно", за його словами, працює лише одна, розташована на острові Лесбос.

Як повідомлялося, агенція з охорони кордонів ЄС заявляла, що потік мігрантів у 2016 році не скоротиться.