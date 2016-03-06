Канцлер Австрії закликав Німеччину ввести квоту на прийом мігрантів

Канцлер Австрії Вернер Файман ФРН закликав обмежити прийом мігрантів квотою в 400 тисяч чоловік в рік, повідомляє Slon.ru.

"Німеччина має, нарешті, внести ясність, інакше мігранти продовжать рухатися в її напрямку. Якщо взяти до уваги введену Австрією квоту, Німеччина могла б назвати цифру в 400 тисяч осіб. Ми маємо запитати себе, що може відбутися в липні і серпні, якщо захист зовнішнього кордону ЄС досі не працює, а мігранти продовжують їхати до Німеччини через території інших європейських країн", - заявив Файман.

Канцлер припустив, що Європа прийме близько 2 мільйонів мігрантів, якщо всі країни ЄС наслідуватимуть приклад Австрії і обмежать прийом заяв на надання притулку.

Влада країни має намір видати 37,5 тисячі дозволів на притулок в 2016 році. Минулого року за наданням статусу до влади Австрії звернулися близько 90 тисяч осіб.

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2 березня стало відомо про плани Єврокомісії відмовитися від паспортного контролю на внутрішніх кордонах. Вісім країн-членів Шенгенської угоди ввели контроль на внутрішніх кордонах через різке збільшення потоку мігрантів до Європи.

16 січня канцлер Австрії припускав припинення дії Шенгену через міграційну кризу.