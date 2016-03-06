Австрія відмовилася брати участь у розподілі мігрантів за квотами

Про це заявив міністр оборони країни Ганс Петер Доскозіл, передає Європейська правда за інформацією Reuters.

За його словами, країна й так робить свою роботу та приймає багато біженців.

""Ми забираємо левову частку (мігрантів) і приймаємо 37500 прохачів притулку тільки цього року", - наголосив австрійський міністр.

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"Зараз ми закликаємо інших зробити свою роботу. Навіщо Австрії приймати біженців з Греції? Це дало б неправильний сигнал", - переконаний Доскозіл.

Як наголосив міністр, інші країни, які отримують кошти з фондів ЄС, повинні також виконати свою роль та допомогти вирішити складну ситуацію в Греції, де тисячі біженців очікують на кордоні з Македонією.

Нагадаємо, раніше канцлер Австрії Вернер Файман заявив, що сирійські біженці повинні бути спрямовані безпосередньо до Німеччини, оминаючи інші країни на європейському міграційному шляху.