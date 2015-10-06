Туск: хвиля біженців - новий інструмент в гібридній війні

Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск у Європейському парламенті під час дискусії на тему шляхів виходу з міграційної кризи, передає Польське радіо. "Міграційна криза випробовує стійкість Євросоюзу", – сказав Дональд Туск, закликавши ущільнити зовнішні кордони ЄС. "Європа без сильних зовнішніх кордонів – це Європа із внутрішніми кордонами, це Європа без Шенгену", – додав він.

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Голова Ради закликав до єдності у вирішенні кризи з мігрантами. "Ми повинні розраховувати виключно на себе. Світ навколо нас не збирається допомагати Європі у вирішенні міграційної кризи", – апелював політик.

Дональд Туск також застеріг, що хвиля мігрантів може стати інструментом у новій формі гібридної війни і "зброєю проти сусідів". На думку Дональда Туска, у світі зростає критика проти ЄС за реакцію на міграційну кризу.

"Для нас біженці – це люди, які очікують на нашу допомогу. Однак, є сили, для яких хвиля біженців – це лиш брудний інтерес або політична карта торгу. Ми поволі стаємо свідками народження нової форми політичного тиску. Дехто називає це новою гібридною війною, у якій міграційна хвиля стала інструментом, зброєю проти сусідів. Це вимагає особливої уваги та відповідальності з нашого боку", – підкреслив політик під час своєї промови у Європарламенті.

Дональд Туск, виступаючи перед європарламентарями, розкритикував також країни Спільноти за брак єдності, за розбіжності та порушення законодавства ЄС.

"Дотримання спільних засад завжди означатиме пожертву частиною своїх інтересів. Я хочу скерувати ці слова до Угорщини та Італії, Словаччини та Греції", - сказав голова Європейської ради.

Грецію та Італію, до яких звернувся Дональд Туск, критикують за те, що вони не здійснюють ідентифікацію та реєстрацію мігрантів, згідно з правилами ЄС. У свою чергу, Словаччина та Угорщина не погоджуються на прийом мігрантів згідно із квотами ЄС.