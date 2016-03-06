Прем'єр Греції: Австрія та балканські країни "руйнують Європу", небажаючи приймати біженців

Про це у неділю, 6 березня, заявив грецький прем'єр-міністр Алексіс Ципрас, передає Deutsche Welle.

"Європа - у психологічній кризі. Чи переможе Європа страху та расизму Європу солідарності?" - заявив Ципрас на засіданні центрального комітету ліворадикальної партії СИРІЗА, звинувачуючи Австрію у тому, що вона послуговується логікою "фортеці Європи". На його думку, центральноєвропейські країни з демографічними проблемами та низьким безробіттям могли б у далекій перспективі виграти від прийому мільйонів біженців.

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За словами Ципраса, уповільнивши потік мігрантів, які рухаються з Греції на північ, Австрія та балканські країни "руйнують Європу". Приблизно 30 тисяч мігрантів зараз перебувають у Греції, очікуючи на відкриття македонського кордону. До кінця березня це число може зрости до 100 тисяч осіб, припустив єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос.

"Якщо кордони для біженців закриті, а потік на острови триває, то їхнє переправлення до інших країн стає нагальною справою. Воно має початися негайно, і у великих кількостях. Ми добиватимемося цього на саміті", - підсумував Ципрас.

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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого стало відомо, що саміт Євросоюз-Туреччина з питань міграції заплановано на 7 березня. Він мав відбутися в кінці лютого, але черз теракт в Анкарі був скасований.