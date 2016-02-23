Призначена дата саміту ЄС-Туреччина з проблеми мігрантів

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас на прес-конференції в Брюсселі, передає ТАСС. «Єврокомісія прагне до реалізації плану дій з Туреччиною, зокрема, на саміті, який пройде, я вважаю, 7 березня»,- сказав він.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході прес-конференції в Анкарі пригрозив європейським політикам випустити всіх мігрантів, які перебуваютьна території його країни, далі в Європу. За словами турецького президента, він втомився від постійного тиску з боку ЄС і ООН з питань мігрантського кризи і підкреслив, що турецька влада не ідіоти.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого стало відомо, що Євросоюз і Туреччина домовилися провести спеціальний саміт, присвячений проблемі мігрантів.