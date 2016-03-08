Росія намагається розділити НАТО - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія намагається розколоти Альянс, повідомляє Slon.ru.

"Вже протягом тривалого часу ми бачимо рішучішу Росію, яка використовує різні методи, щоб залякати своїх сусідів і розділити Північноатлантичний альянс. Ми бачимо, як Росія намагається розділити НАТО, але ці спроби не мають успіху, тому що ми згуртовано відповідаємо на них", - сказав Столтенберг.

Він додав, що в альянсі стурбовані посиленням Росії в Сирії, а також присутністю в Середземному морі. НАТО змушене нарощувати сили в Туреччині і східній частині Середземномор'я у відповідь, пояснив Столтенберг.

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У лютому НАТО схвалило розширення військового контингенту альянсу біля російських кордонів. У січні Столтенберг пропонував провести засідання Ради НАТО–Росія. Робота ради була припинена після конфлікту в Південній Осетії в 2008 році. Рада Росія–НАТО була створена 2002 року.