Росія намагається розділити НАТО - Столтенберг
У відповідь Північноатлантичний альянс змушений нарощувати сили в Туреччині та східній частині Середземномор'я.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія намагається розколоти Альянс, повідомляє Slon.ru.
"Вже протягом тривалого часу ми бачимо рішучішу Росію, яка використовує різні методи, щоб залякати своїх сусідів і розділити Північноатлантичний альянс. Ми бачимо, як Росія намагається розділити НАТО, але ці спроби не мають успіху, тому що ми згуртовано відповідаємо на них", - сказав Столтенберг.
Він додав, що в альянсі стурбовані посиленням Росії в Сирії, а також присутністю в Середземному морі. НАТО змушене нарощувати сили в Туреччині і східній частині Середземномор'я у відповідь, пояснив Столтенберг.
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У лютому НАТО схвалило розширення військового контингенту альянсу біля російських кордонів. У січні Столтенберг пропонував провести засідання Ради НАТО–Росія. Робота ради була припинена після конфлікту в Південній Осетії в 2008 році. Рада Росія–НАТО була створена 2002 року.