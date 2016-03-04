НАТО про стосунки з Росією: "Ми будемо терплячими, час на нашому боці"

Як повідомляє офіційний сайт Альянсу, про це Вершбоу сказав під час свого виступу у Кракові на конференції "НАТО як активний захисник - очікування перед Варшавським самітом НАТО", яку організував Фонд Інституту стратегічних досліджень.

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"Не так давно наші відносини з Росією зосереджувалися на навіть більшій взаємодії та партнерстві, на створенні інтегрованої системи європейської безпеки, яка заснована на прозорості, на зменшенні озброєнь та на мирному урегулюванні конфліктів. Але починаючи з 2014 року... мова йшла про забезпечення безпеки східних рубежів Альянсу та зміцненні стримування. І тепер наші відносини з Росією безпосередньо пов'язані з кризою біженців та мігрантів", - наголосив Вершбоу.

Заступник генерального секретаря НАТО зауважив, що, "незважаючи на це, ми не можемо повністю повернутися спиною до Росії".

"Наш світ є більш з'єднаним сьогодні, ніж будь-коли раніше. Ми повинні зберігати відкритий і чесний діалог з Росією. Ми потребуємо діалогу для підтримки прозорості наших власних дій та намірів, щоб зменшити ризики (можливих) майбутніх інцидентів, таких як збиття російського винищувача, який увійшов у турецький повітряний простір минулого року. І якщо такі інциденти стануться, ми матимемо потребу в діалозі, щоб запобігти їхній ескалації та виходу з-під контролю", - наголосив Вершбоу.

Він заявив, що у розвитку відносин з РФ Альянс не погоджуватиметься на статус кво.

"Ми не визнаватимемо російські агресивні дії, чи вони відбуватимуться в Україні, Грузії, Молдові, або в будь-якій іншій країні. Бо це підриватиме безпеку наших союзників, наших партнерів і наші цінності. Замість цього ми будемо дотримуватися наших цінностей та будемо терплячими. Час на нашому боці", - сказав заступник генсекретаря Альянсу.

Вершбоу наголосив, що збереження терплячості - не єдиний підхід, якого в НАТО дотримуються. Тому, за його словами, для "забезпечення стабільних відносин з Росією на довгостроковий період ми повинні говорити з позиції міцності".