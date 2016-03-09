Віце-прем'єр Чехії має намір звернутися до Путіна у зв'язку із справою Савченко

Про це повідомляє Радіо Прага.

Бєлобрадек має намір передати листа через Посольство РФ в Празі і висловити у зв'язку з цим протест проти порушення прав людини.

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Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їх словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.

Уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що російська влада дозволила українським лікарям оглянути Савченко 9 березня.

Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

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В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.