Віце-прем'єр Чехії має намір звернутися до Путіна у зв'язку із справою Савченко
Віце-прем'єр Чехії, голова Християнсько-демократичної партії Павло Бєлобрадек заявив, що напише листа російському президентові Володимиру Путіну у зв'язку з ситуацією навколо справи української льотчиці Надії Савченко, викраденої та незаконно утримуваної в РФ.
Про це повідомляє Радіо Прага.
Бєлобрадек має намір передати листа через Посольство РФ в Празі і висловити у зв'язку з цим протест проти порушення прав людини.
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Українські консули 7 і 8 березня відвідували Савченко в СІЗО. За їх словами, стан здоров'я льотчиці погіршився.
Уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що російська влада дозволила українським лікарям оглянути Савченко 9 березня.
Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.
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В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.
Прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.