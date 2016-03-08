Консули України знову відвідали Савченко в СІЗО - адвокат

Про це УНІАН повідомив її адвокат Микола Полозов.

«Українські консули Олександр Ковтун і Віталій Москаленко сьогодні знову відвідали Надію в СІЗО міста Новочеркаськ. Передали їй вітання. Видимого погіршення стану здоров'я у Надії немає, почувається так само, як і вчора», - повідомив Полозов.

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Він наголосив, що Савченко твердо має намір виступити завтра в суді.

Як повідомлялося, вчора, 7 березня, консули України відвідували Савченко. Зустріч тривала півтори години. Вони повідомили, що у Савченка вже спостерігаються перші ознаки погіршення стану здоров'я: періодично виникає тахікардія, набрякають ноги, порушене терморегулювання.

Сьогодні, 8 березня, уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що російська влада дозволили українським лікарям оглянути Савченко 9 березня.