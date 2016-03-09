МЗС перевіряє, чи був українським екіпаж літака, що впав у Бангладеш

Про це УНІАН повідомив перший секретар департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський.

"Посольство України в Індії перевіряє цю інформацію. На жаль, офіційної, перевіреної інформації з цього приводу немає", - сказав він.

Ігнатовський повідомив, що, за попередніми даними, можна зробити припущення, що до складу екіпажу літака могли входити громадяни України.

"В даний час перевіряється інформація про кількість громадян України, а також про те, де вони зараз знаходяться, чи є вони серед загиблих або зниклих", - сказав представник МЗС, додавши, що зараз деталізованої інформації з цього приводу немає.

Як повідомлялося, літак Ан-26 впав у море поблизу міста Кокс-Базар. На борту Ан-26 знаходилися 4 людини. Під час пошуково-рятувальної операції вдалося виявити двох членів екіпажу, один пізніше помер у лікарні, стан другого лікарі оцінюють як критичний.

ТАСС з посиланням на генерального консула Росії повідомив, що на борту Ан-26, який зазнав аварії 9 березня, перебував український екіпаж.

"Транспортний літак Ан-26 належав приватній бангладешської компанії True Aviation, екіпаж з 4 чоловік був українським. За нашими відомостями, росіян на його борту не було", - сказав російський дипломат.

Пізніше було повідомлення з посиланням на поліцію, що один пілот Ан-26 - громадянин РФ, другий - України.