Путін прирівняв автопробіги до мітингів, а наметові містечка - до пікетування

Документ, що вносить зміни до статті 2 і 7 Федерального закону «Про зібранная, мітинги, демонстрації, ходу та пікетування», розміщена на офіційному порталі правової інформації, передає Медуза.

Також президент РФ підписав закон, що дозволяє брати участь у агітаційних кампаніях тільки зареєстрованим кандидатам, і затвердив зміни в окремі статті законів про вибори і референдуми, в тому числі що стосуються роботи спостерігачів.

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Законопроект, який прирівнює автопробіги до мітингів, а створення наметових містечок — до пікетування, був підготовлений МВС РФ влітку 2015 року. Проведення таких акцій без санкції влади буде загрожувати громадянам штрафом до 300 тисяч рублів. За неодноразове порушення закону про мітинги передбачено кримінальне покарання до п'яти років позбавлення волі. В кінці лютого 2016 року законопроект був схвалений Держдумою в другому і третьому читаннях.