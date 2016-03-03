74% росіян готові голосувати за Путіна в 2018 році - опитування

Це максимальний рівень підтримки Путіна за останні чотири роки. В жовтні 2012 року за нього були готові проголосувати лише 40% опитаних.

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У січні лише 15% респондентів заявили, що не збираються підтримати Путіна на виборах 2018 року, в 2012 році про це заявили 39% опитаних, передає Російська служба ВВС.

У ВЦВГД відзначили, що зростання підтримки спостерігається серед різних груп населення. Так, за Путіна готові голосувати 80% матеріально забезпечених росіян, 71% молоді і 81% жителів великих міст.

Нагадаємо, за підрахунками "Левади", рейтинг схвалення діяльності Путіна на посту президента Російської Федерації за останній рік знизився.