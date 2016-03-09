Букінгемський палац спростував повідомлення про підтримку Єлизаветою ІІ виходу Британії з ЄС

Представник королеви заявив, що вона дотримується політичного нейтралітету, повідомляє newsru.com за інформацією Reuters.

Раніше на першій смузі The Sun вийшов матеріал під заголовком "Королева підтримує Brexit" з посиланням на неназване джерело. За даними джерела, Єлизавета як мінімум двічі за останні 10 років ясно давала зрозуміти, що вона проти членства Великобританії в ЄС.

Читайте такожКемерон про вихід Британії з ЄС: авантюра століття

У свою чергу представник королеви в письмовій відповіді на публікацію заявив, що королева залишається політично нейтральною - як було завжди протягом 63 років правління.

"Ми не будемо коментувати помилкові твердження, взяті з анонімних джерел. Народ Великобританії повинен сам вирішити це на референдумі", - йдеться в заяві прес-служби палацу.

Нагадаємо, референдум про подальшу долю Великобританії в Євросоюзі відбудеться 23 червня. Опитування громадської думки показують, що думки виборців розділилися. Як зазначає Reuters, навіть натяк на те, що королева підтримує вихід з ЄС, може негативно позначитися на зусиллях тих, хто прагне утримати країну в Євросоюзі.