У Великобританії голова торгової палати пішов з посади через підтримку виходу з ЄС
Джон Лонгворт подав у відставку з посади генерального директора Британських торгових палат (BCC) після своїх заяв на підтримку виходу Великобританії з Європейського союзу.
Як повідомляє Sky News, відставка Лонгворта була оголошена BCC через два дні після того, як він був тимчасово відсторонений за виступи на підтримку виходу Британії з ЄС.
"Я хотів би бути вільним, щоб мати можливість висловлювати свої власні погляди з питання референдуму про членство в ЄС", - заявив він, пояснюючи своє рішення.
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За словами прес-секретаря BCC, позиція Лонгворта не збігається з думкою більшості членів об'єднання, які виступають відповідно за збереження країни в Євросоюзі.
При цьому глава організації Нора Сеньйор зазначила, що "Британські торгові палати - непартійна організація, і як така вирішила не підтримувати жодну зі сторін напередодні Європейського референдуму 23 червня".
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