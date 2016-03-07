У Великобританії голова торгової палати пішов з посади через підтримку виходу з ЄС

Як повідомляє Sky News, відставка Лонгворта була оголошена BCC через два дні після того, як він був тимчасово відсторонений за виступи на підтримку виходу Британії з ЄС.

"Я хотів би бути вільним, щоб мати можливість висловлювати свої власні погляди з питання референдуму про членство в ЄС", - заявив він, пояснюючи своє рішення.

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За словами прес-секретаря BCC, позиція Лонгворта не збігається з думкою більшості членів об'єднання, які виступають відповідно за збереження країни в Євросоюзі.

При цьому глава організації Нора Сеньйор зазначила, що "Британські торгові палати - непартійна організація, і як така вирішила не підтримувати жодну зі сторін напередодні Європейського референдуму 23 червня".

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