МЗС підтверджує загибель трьох українців у катастрофі Ан-26 у Бангладеш

Про це повідомив перший секретар департамента консульської служби МЗС Євген Ігнатовський, передає "5 канал".

"За останніми даними посольства України в Індії, внаслідок катастрофи загинуло троє громадян України, ще один у критичному стані перебуває у місцевій лікарні, де йому надається вся можлива медична допомога. Посольство України в Індії наразі у контакті з правоохоронними органами Бангладеш з'ясовує обставини та причини цієї катастрофи. Поки що офіційної інформації щодо цього немає", - сказав він.

Нагадаємо, раніше українське МЗС підтвердило загибель двох українських громадян. Всього на борту Ан-26 перебувало 4 особи - члени екіпажу.

Літак упав у море за 5 кілометрів від пляжу міста Кокс-Базар.