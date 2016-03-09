Єврокомісія схвалила надання Грузії безвізового режиму

Відповідне оголошення він зробив у четвер в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я радий оголосити, що Єврокомісія сьогодні запропонувала зняти візові вимоги для громадян Грузії. Що саме ми сьогодні ухвалили, то це внести Грузію до списку країн, чиї громадян можуть їздити в зону Шенгену без віз", - сказав він.

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Комісар наголосив, що таке рішення не є "сюрпризом". За словами Аврамопулоса, Грузія виконала всі необхідні для цього вимоги.

Європейський комісар повідомив, що зараз ця законодавча ініціатива буде передана до Ради ЄС та Європейського парламенту.

"Я сподіваюся, що рішення буде швидко ухвалено. Коли рішення буде ухвалено, громадяни Грузії, які мають біометричний паспорт, не будуть потребувати візи, щоб подорожувати у зоні Шенгену до 90 днів у справах, чи туристом, чи у сімейних справах. Але це не дає права на роботу в Євросоюзі", - пояснив Аврамопулос.