Грузія розраховує на запровадження безвізового режиму з ЄС до липня

Про це сказав глава грузинського міністерства закордонних справ Михайло Джанелідзе, передають Новости-Грузия. Згідно зі звітом Єврокомісії від 18 грудня 2015 року, Грузія виконала вимоги відповідно з європейськими та міжнародними стандартами.

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«Ми сподіваємося, що не тільки в цьому році, але і в першій половині року, ми станемо свідками остаточного рішення про безвізовий режим», - сказав Михайло Джанелідзе.

Політична асоціація та економічна інтеграція Грузії і ЄС розпочалася 2008 року, після створення програми Східне партнерство, яка передбачає зближення ЄС з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю,Україною, Грузією і Молдовою. Останні три країни в 2014 році підписали Угоди про асоціацію з Євросоюзом, невід'ємною частиною якої є угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.