Хорватія приєдналась до закриття так званого "балканського маршруту" мігрантів

Про це в ефірі одного з місцевих телеканалів заявив міністр внутрішніх справ Хорватії Влахо Орепич, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Таке рішення Загреб ухвалив після того, як кордони для мігрантів закрили Словенія та Сербія. Крім того, таке ж рішення підтримала Македонія.

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Незважаючи на те що Ховатія не є учасником Шенгенських угод, з опівночі 9 березня вона вводить такі самі правила для перетину її кордону мігрантами, як і Словенія, сказав Влахо Орепич. В'їжджати на територію Хорватії можуть тільки особи, які мають відповідні паспорти та візи.

Як відомо, напередодні Словенія закрила свій кордон для мігрантів, які планують продовжити шлях до Австрії, Німеччини чи інших країн. Любляна поінформувала сусідні країни, що суворо застосовуватиме правила Шенгенської зони і впускатиме лише людей з дійсними паспортами та візами, а також тих, хто хоче подати заяву про надання притулку саме в Словенії. Окремі винятки усе ж можливі з гуманітарних міркувань.