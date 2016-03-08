Словенія з опівночі закриває кордон для транзиту біженців

Про це у вівторок, 8 березня, заявив статс-секретар міністерства внутрішніх справ Словенії Бостьян Сефич в ефірі однієї з радіостанцій країни, передає Deutsche Welle.

За словами Сефича, Любляна поінформувала сусідні країни, що суворо застосовуватиме правила Шенгенської зони і впускатиме лише людей з дійсними паспортами та візами, а також тих, хто хоче подати заяву про надання притулку саме в Словенії. Окремі винятки усе ж можливі з гуманітарних міркувань.

Раніше прем'єр-міністр країни Міро Церар заявив, що Словенія планує щомісяця надавати статус біженця від 40 до 50 особам.

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Після рішення Словенії міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило, що так званий "балканський маршрут" для біженців відтепер практично закритий. Як зазначається у заяві міністерства, Белград узгоджуватиме свою політику з Словенією та Хорватією й так само закриє для біженців кордон з Македонією та Болгарією.

Зараз Македонія пропускає через свій кордон лише кілька сотень біженців на день, що призвело до скупчення більше 13 тисяч біженців з грецького боку кордону поблизу села Ідомені.